«Зенит» призвали два месяца не платить зарплату футболистам

Бывший футболист «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал поражение «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Неприятно Семаку «попадать» в домашнем матче. Тем более кому? Дзюбиной команде. Что делать? Да пару месяцев зарплату игрокам «Зенита» не платить — и станут бегать они нормально. Будет действенно. Неудачная полоса пошла у «Зенита». Помните, я говорил, что в этом году ему придется несладко?» — сказал Обедзинский.

«Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2 на своем поле в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги, хотя вел после первого тайма — 1:0. До того команда Сергея Семака только в серии пенальти обыграла грозненский «Ахмат» в матче Кубка России (3:3), где по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, а потом упустила преимущество.

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