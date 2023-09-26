Бестемьянова о словах Чжоу о допинге в России: он ничего не выиграл, чтобы мы его слушали

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова резко высказалась в адрес американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Собака лает, а караван идет. Он что-то завоевал, чтобы мы его слушали? Кто он такой? Он не может ничего знать, он просто говорит без доказательств. Как можно такое слушать?» — сказала Бестемьянова.

25 сентября Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Чжоу дураком.