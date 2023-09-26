Бахмутов: в СКА целое звено вратарей, можно песню знаменитую переписать

Российский тренер Игорь Бахмутов прокомментировал информацию о том, что голкипер владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков станет игроком петербургского СКА. Слова Бахмутова передает Legalbet.

«Зачем СКА столько вратарей? С приходом Серебрякова их будет шесть в заявке на сезон. Целое звено вратарей, можно песню знаменитую переписать. Объяснение одно: ни в одном из имеющихся вратарей тренеры не уверены. Я бы не сказал, что у СКА катастрофическая ситуация с вратарями. Серебрякова они давно хотели заполучить, и появился удобный случай», — сказал Бахмутов.

В СМИ сообщалось, что Серебряков перейдет в армейский клуб в результате обмена. В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита принял участие в шести встречах, в которых ему удалось одержать две победы с 92% отраженных бросков. В КХЛ вратарь также выступал за нижегородское «Торпедо».

После 10 проведенных матчей СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 10 очков. «Адмирал» находится на 11-й строчке на Востоке, набрав шесть баллов.

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