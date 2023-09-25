Стал известен тренер, который заменит Анчелотти в «Реале»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо будет назначен главным тренером мадридского «Реала» с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанское издание Marca.

На данный момент «сливочных» возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти. В июле глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

41-летний Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. В текущем сезоне его подопечные с 13 очками занимают второе место в Бундеслиге после пяти туров, уступая мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям.

В качестве футболиста Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Алонсо также играл за «Эйбар», «Реал Сосьедад», «Ливерпуль» и «Баварию». В футболке сборной Испании он становился победителем чемпионата мира и дважды чемпионата Европы.

Ранее Анчелотти назвал ответственного за поражение от «Атлетико».