Бывший футболист «Спартака» назвал причины, по которым Джикия осел в запасе

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские «Спартак» и ЦСКА, а также за клубы Нидерландов, Испании и Чехии, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о конкуренции в защите московского «Спартака», отметив, что капитан команды Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.

«Что Джикия хороший футболист, я не сомневаюсь, другое дело, что он сейчас очевидно проигрывает место. Тут надо ждать, терпеть, чтобы в конце концов оказаться в составе. Для него это, конечно, психологический удар – все-таки капитан и лидер «Спартака». Сказать, что он сильно уступает Бабичу или тому же Дуарте, я бы не сказал. Они абсолютно разные по стилю просто игроки, и Джикия может их превосходить. Но сейчас видно, что и вес лишний набрал немножко. Нет у него этого огня, какой был раньше», — считает Масалитин.

Георгий Джикия потерял место в стартовом составе в двух последних матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге, оставшись в запасе как против «Сочи» (1:0), так и против «Динамо» (1:0). В обеих встречах красно-белые отыграли на «ноль», а в центре действовала связка Срджана Бабича с Алексисом Дуарте.

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