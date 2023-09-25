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Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

Депутат Роднина заявила, что в правилах нет обязательных рукопожатий фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала поведение украинских юниоров Ивана Хобты и Виолетты Серовой на этапе Гран‑при в Будапеште неуважительным. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Это неуважительное отношение, но не правила. В фехтовании это написано в правилах, у нас такого нет», — сказала Роднина.

На турнире в Венгрии украинские спортсмены завоевали серебро. Победу в соревновании одержали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию. На церемонии награждения Метелкина и Берулава обнялась с бронзовыми призерами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, после чего подъехала к украинской паре, но Серова и Хобта отказались контактировать с победителями соревнований.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава — с 2019-го. Оба спортсмена являются уроженцами России. Фигуристы тренируются под руководством российского тренера Павла Слюсаренко.

Ранее Тарасова призвала наказать украинцев за отказ поздравлять соперников.

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