Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала поведение украинских юниоров Ивана Хобты и Виолетты Серовой на этапе Гран‑при в Будапеште неуважительным. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Это неуважительное отношение, но не правила. В фехтовании это написано в правилах, у нас такого нет», — сказала Роднина.

На турнире в Венгрии украинские спортсмены завоевали серебро. Победу в соревновании одержали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию. На церемонии награждения Метелкина и Берулава обнялась с бронзовыми призерами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, после чего подъехала к украинской паре, но Серова и Хобта отказались контактировать с победителями соревнований.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава — с 2019-го. Оба спортсмена являются уроженцами России. Фигуристы тренируются под руководством российского тренера Павла Слюсаренко.

Ранее Тарасова призвала наказать украинцев за отказ поздравлять соперников.