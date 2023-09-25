Канчельскис предложил посадить Промеса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил посадить на 15 суток игрока московского «Спартака» Квинси Промеса после появления резонансного видео, на котором нидерландский футболист скандалит в отделе полиции. Своим мнением Канчельскис поделился с «РБ Спорт».

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все. В наше время люди за два-три дня приходили в норму и все сразу понимали. Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена? Виноват — отвечай, не виноват — не отвечай. Все просто!» — заявил экс-футболист.

25 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Промес приехал в отдел полиции, куда попали его друзья с подозрением на наркотическое опьянение. Пытаясь добиться их освобождения, Промес возмущался, предъявлял претензии полицейским и громко скандалил.

Позже в пресс-службе красно-белых заявили, что инцидент произошел год назад, и у нидерландского футболиста нет проблем с российской полицией.

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Ранее Зарема Салихова поддержала Квинси Промеса.