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Бывший игрок «Спартака» рассказал, благодаря кому команда три матча не пропускает в РПЛ

Экс-футболист Масалитин: в матчах «Спартака» на «ноль» больше заслуги вратарей

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Знаменитый в прошлом российский футболист Валерий Масалитин, выступавший в том числе и за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил игру московского «Спартака» в обороне последних трех матчах, отметив, что в играх на «ноль» больше заслуги голкиперов, нежели защитников команды.

«Надо отдать должное «Спартаку» – последние три игры провел на «ноль». Но здесь в первую очередь заслуга вратарей, а не защитники как-то играют здорово. На данный момент Бабич вытеснил Джикию. Но все почему-то сравнивают только Джикию с Бабичем, но не берут Дуарте. Могли бы и Бабич с Джикией играть вместе. Но здесь, думаю, тренер видит процесс, как работают футболисты, поэтому он сейчас выбирает Дуарте с Бабичем», — считает Масалитин.

Московский «Спартак» не пропускает в трех турах Российской премьер-лиги подряд. После нулевой ничьей с грозненским «Ахматом» последовали две победы с одинаковым счетом 1:0 над «Сочи» и столичным «Динамо». Кроме того, красно-белые со счетом 3:0 обыграли в Кубке России «Пари НН».

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