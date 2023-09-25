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Российские гимнасты не поедут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Тренер Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Игры без флага

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов национальной команды не будет выступать на Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Ее слова передает РИА Новости.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, еcли cам cпортcмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде cпорта мы знаем, что таких нет», — заявила Родионенко. Она отметила, что выcтупать на турнирах без национальной cимволики, возможно, будут те гимнаcты, которые не входят в cборную cтраны.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.

17 сентября Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году.

Ранее российская гимнастка Мельникова показала кадры с тренировки.

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