Тарасова объяснила, почему Вяльбе просит россиян отказаться от Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе советует не ехать российским спортсменам на Олимпиаду из лучших побуждений. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Такой человек, как Вяльбе, может так говорить. Она советует это из-за заботы о наших спортсменах. Она их чувствует, знает и желает для них лучшего», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее Вяльбе заявила, что СВО раскрыла настоящую «любовь» Запада к России.