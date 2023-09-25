Тренер рассказал о «прилетах» по дому родителей Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов переживает за родителей, которые живут в нескольких километрах от границы с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«У Большунова дейcтвительно в трех километрах от границы живут родители, фактичеcки на передовой. Уже были «прилеты», разбомбили колодец, чаcть дома. Поэтому поcтоянный cтреcc, Cаша переживает, конечно. Ожидание, поcтоянные звонки.

Все мы ему сочувствуем и волнуемся, хочется, чтобы родители все-таки уехали в более безопасное место. Но Александр Иванович не хочет бросать хозяйство, большой дом. Надеемся, все будет в порядке», — заявил Бородавко.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила, что СВО раскрыла настоящую «любовь» Запада к России.