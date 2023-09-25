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В «Спартаке» отреагировали на скандальное видео с Промесом

В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу видео Промеса из отдела полиции

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РИА Новости

Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что футболист красно-белых Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Его слова приводит Sport24.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — сказал Зеленов.

25 сентября Mash сообщил, что Промес приехал в отдел полиции, куда попали его друзья с подозрением на наркотические опьянение. Пытаясь добиться их освобождения, Промес возмущался, предъявлял претензии полицейским и громко скандалил».

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября.

Ранее Mash сообщил, что Промес предлагал сотрудникам полиции взятку.

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