Легкоатлетка Клишина оценила денежные потери после решения родить ребенка

Призерка чемпионата мира по легкой атлетике Дарья Клишина в интервью «Чемпионату» заявила, что понесла серьезные финансовые потери из-за решения родить ребенка.

«Если только по-крупному посчитать, без всякой мелочевки, то за полгода перерыва в профессиональной карьере я потеряла минимум полмиллиона долларов. Потому что год после медали чемпионата мира — самый высокооплачиваемый, все контракты автоматически взлетают. Но это не было для меня мотивацией, я всегда хотела быть молодой мамой», — сказала Клишина.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в США. В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году она родила второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.

Россиянка является серебряным призером чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также она становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

Ранее Дарья Клишина призвала российских атлетов соглашаться с условиями МОК и ехать на ОИ-2024 в Париж.