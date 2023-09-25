Спортивный консультант рассказала об опасностях бега с музыкой в наушниках

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт «Спортмастер PRO» Галина Прокопьева рассказала об опасностях бега с музыкой в наушниках. Она пояснила «Газете.Ru», что бег в наушниках по улице может быть травмоопасен, а на специальных площадках — беговых стадионах и манежах — он и вовсе запрещен правилами безопасности.

«Бегать в наушниках по улице действительно может быть небезопасно — так вы попросту не услышите, что происходит вокруг, будь то машина, другой бегун или собака, и можете попасть в травмоопасную ситуацию. На беговых стадионах и в манежах бег в наушниках вообще запрещен на уровне правил — чтобы не допустить столкновений.

Кроме того, музыка задает темп, и слишком быстрые или ритмичные композиции могут заставлять бегуна неосознанно двигаться вне необходимой частоты сердечных сокращений, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и быстрому чувству усталости», — сообщила специалист.

Ранее Прокопьева рассказала, какими должны быть кроссовки для бега.