Экс-директор «Локомотива» прокомментировал победу над «Зенитом»

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал победу красно-зеленых над петербургским «Зенитом», отметив, что он очень рад за игрока клуба Наира Тикнизяна, передает «Спорт-Экспресс».

«Я очень рад за Наира! Все, чего Тикнизян достиг — он заслужил», — сказал Цорн.

В матче в Санкт-Петербурге Матео Кассьерра открыл счет в первом тайме, но вышедший на замену во второй половине встречи Максим Глушенков сначала забил сам, восстановив равновесие, а затем сделал в концовке голевую передачу на Наира Тикнизяна. «Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ, имея 17 очков после девяти матчей, «Локомотив» располагается на шестой строчке с 15 баллами.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Пари НН». «Зенит» на выезде померится силами с «Оренбургом».

Ранее бывший президент «Локомотива» объяснил, за счет чего клуб обыграл «Зенит».