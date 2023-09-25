Жена Малкина выложила фото в короткой юбке и майке

Жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина Анна Кастерова приняла участие в откровенной фотосессии.

На снимках она позирует в короткой юбке и майке в ретро-автомобиле.

«Наслаждаюсь жизнью», — подписала снимки Кастерова.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

В минувшем сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции. От «Флориды», которая заняла восьмое место, дающее право участвовать в плей-офф, команду отделило два очка.

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