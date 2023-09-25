Экс-тренер «Локомотива» о победе над «Зенитом»: все расклады были в пользу соперника

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился мнением о победе красно-зеленых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», заявив, что предматчевые расклады были в пользу сине-бело-голубых, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Все расклады были в пользу «Зенита», но все определяет игра. Было тяжело, но гости сумели выдержать. Галактионов произвел удачные замены. Особенно это касается Глушенкова. Он перевернул игру», — сказал Эштреков.

В матче в Санкт-Петербурге Матео Кассьерра открыл счет в первом тайме, но вышедший на замену во второй половине встречи Максим Глушенков сначала забил сам, восстановив равновесие, а затем сделал в концовке голевую передачу на Наира Тикнизяна. «Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ, имея 17 очков после девяти матчей, «Локомотив» располагается на шестой строчке с 15 баллами.

Ранее Максим Деменко объяснил, почему победа «Локомотива» над «Зенитом» сенсационна.