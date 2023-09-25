Месси не попал в заявку на матч «Интер Майами»

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси не попал в заявку на матч регулярного чемпионата MLS против «Орландо Сити».

Также в заявке клуба отсутствуют Жорди Альба и Серхио Бускетс.

21 сентября Месси ушел с поля на 31-й минуте матча против «Торонто». Главный тренер команды Херардо Мартино объяснил раннюю замену Месси тем, что аргентинец и Жорди Альба почувствовали усталость.

«Мы не думаем, что там что-то серьезное с точки зрения травмы», — добавил Мартино.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Месси назвал команду, за которую хочет сыграть.