Вратарь «Локомотива»: победа над «Зенитом» дорогого стоит

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что она дорогого стоит, передает «Спорт-Экспресс».

«Это один из лучших матчей «Локомотива»? Если отталкиваться от соперника, то да. Это чемпион, это дорогого стоит. Но нам нужно концентрироваться в каждом матче», — сказал Лантратов.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков. «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее в «Локомотиве» раскритиковали судейство в матче с «Зенитом».