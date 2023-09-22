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Экс-игрок сборной России считает, что Миранчуку нужно уйти из «Аталанты»

Быстров: Миранчука никто не захотел оставлять в «Торино», он не стал лидером там

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером. В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять. Финансовый вопрос? Они же потянули его запросы на один сезон», — сказал Быстров.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». По словам агента Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду два матча во всех турнирах.

Ранее итальянский журналист заявил, что Миранчук не будет играть в основе «Аталанты».

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