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Павлюченко: дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» — это как «Спартак» — ЦСКА в России

Роман Павлюченко сравнил дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» и матчи «Спартака» с ЦСКА

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сравнил дерби «шпор» против «Арсенала» с матчами между ЦСКА и красно-белыми. Слова Романа Павлюченко передает Legalbet.

«Я когда только подписал контракт и прилетел в Лондон, мне сразу сказали: «Арсенал» — это та команда, которой ты должен в каждой игре забивать». Но я ни разу против них не отличился. Это самое главное дерби в Англии. Это как у нас «Спартак» — ЦСКА. Это игра, где у болельщиков разборки до и после игры», — сказал Павлюченко.

Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он провел 112 матчей, в которых отличился 42 голами и десятью результативными передачами. Также он известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал». Павлюченко официально завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска.

Ранее Павлюченко заявил, что ему жалко депутатов.

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