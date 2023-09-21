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Олимпийский чемпион оценил шансы Овечкина забросить больше 40 шайб за сезон

Чемпион ОИ Каменский: возраст не помешает Овечкину забить 50 голов за сезон

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Geoff Burke/Reuters

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал слова журналиста сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэна Розена, который заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит более 40 шайб в грядущем сезоне. Слова Каменского передает Metaratings.ru.

«Он в отличной форме, готовился. У него было время отдохнуть, восстановиться, подготовиться. Они не попали в плей-офф в прошлом году. Поэтому вполне реально желаю ему этого и даже больше. И почему именно 40, а не 50? Он забивал уже, и не один раз. Возраст не должен ему помешать, наоборот, опытнее становится, мудрее», – сказал Каменский.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее журналист ESPN назвал точную дату, когда Овечкин забросит 850-ю шайбу в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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