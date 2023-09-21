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Полиция нашла мужчину, который обокрал фан-шоп «Рубина»

Полиция нашла мужчину, который обокрал фан-шоп футбольного клуба «Рубин»

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Виталий Невар/РИА Новости

Полиция нашла мужчину, который взломал фан-шоп футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

По данным источника, злоумышленником оказался 48-летний житель Казани. Мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что продал большую часть украденного случайным прохожим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел после матча между «Рубином» и петербургским «Зенитом».

В казанском клубе подтвердили, что клубный магазин обокрали.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

В самом дебюте матча счет открыл Вильсон Изидор, который до сентября выступал за московский «Локомотив». Во втором тайме точными ударами отметились Матео Кассьерра и Клаудиньо.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 17 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 18 очков.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что игрок команды Виктор Мелехин потерял сознание во время матча с «Рубином»

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