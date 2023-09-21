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Игрок «Спартака» признался, что летом планировал покинуть клуб

Игрок «Спартака» Маслов заявил, что летом пытался покинуть клуб

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РИА Новости

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что совместно с агентом и клубом прорабатывал варианты перехода в другую команду летом. Об этом он заявил «Известиям».

«Был ли поиск подходящих команд мной и агентами? Да, мы прорабатывали варианты. Были определенные сложности со сменой клуба в минувшее трансферное окно. В любом случае, вопросы о моем будущем лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.

Все упиралось в разные детали. И речь не о зарплате. Были другие причины, по которым не сходились», — сказал Маслов.

Маслов в юношестве прошел школы «Тюмени» и ЦСКА. В 2018 году он стал игроком «Спартака». В текущем сезоне он ни разу не появлялся на поле в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке России Маслов провел один матч.

После восьми туров РПЛ лидирует «Краснодар». У команды 18 набранных очков. «Спартак» идет на шестом месте (13 очков).

После четырех туров Кубка России «Спартак» с отрывом лидирует в группе. Красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Ранее защитник «Пари НН» обвинил игрока «Спартака» в применении приемов из ММА.

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