Свищев о взносах в WADA: мы же не мазохисты, когда нам больно, а мы кайфуем

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что отказ России от выплат взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не навредит стране. Он заявил «Газете.Ru», что условия должны быть равными для всех.

«Не думаю, что для России это может нести какие-то глобальные последствия. Я не вижу рисков. Мы не отрицаем и будем и далее приверженцами чистого спорта, соблюдать антидопинговое законодательство, кодекс WADA, но это не значит, что мы должны быть главными донорами этой организации. Мы же не мазохисты, когда нам больно, а мы от этого кайфуем. Должно все быть справедливо и равноправно для всех», — сказал Свищев.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле того же года. Взнос РФ должен составить $1,2 млн. В Минспорта подчеркнули, что данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. Поясняется, что необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

В WADA ранее заявили, что статус Российского антидопингового агентства продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее Свищев заявил, что WADA дискриминирует Россию по национальному признаку.