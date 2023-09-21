Воспитанник «Зенита»: Спаллетти мог по попе пнуть или поцеловать

Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, ныне представляющий ивановский «Текстильщик», высказался о бывшем наставнике сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моем футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.

Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть несильно. А мог подойти и поцеловать или обнять. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить», — сказал Евсеев.

Спаллетти работал в России с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Зенит» дважды стал чемпионом России и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Последним клубом специалиста был «Наполи». Он привел команду к победе в чемпионате Италии впервые за 33 года. После ухода из «Наполи» Спаллетти возглавил сборную Италии, сменив на этом посту экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини.

Ранее чеченский игрок «Зенита» заявил о предвзятости.