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Российская фигуристка показала свою растяжку

Фигуристка Тютюнина снялась в фотосессии в коричневом боди

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sonyatyutya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Софья Тютюнина в своих социальных сетях поделилась серией снимков с фотосессии. Девушка позировала в коричневом боди и продемонстрировала свою растяжку и грацию.

Тютюнина начала кататься в 2007 году. Первоначально она тренировалась у Натальи Марьянской. Первым партнером фигуристки стал Александр Шустицкий. Пара образовалась в 2013 году. На NRW Trophy они выиграли золото среди новичков в 2013 году и серебро в 2014 году. На своем первом юниорском чемпионате России пара заняла 14-е место. Вместе с Шустицким она является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года и трехкратным призером юниорского Гран-при.

Тютюнина/Шустицкий прекратили сотрудничество в начале мая 2022 года. Девушка встала в пару с Андреем Багиным. В минувшем сезоне подопечные Жулина заняли четвертое место на чемпионате России и завоевали серебряные медали Финала Гран-при страны. Летом 2023 года пара также распалась.

Ранее российская фигуристка снялась в фотосессии в розовом мини.

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