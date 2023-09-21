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Туктамышева: вижу в Косторной восхитительную парницу

Фигуристка Туктамышева: Косторная и Куница идеально друг другу подходят

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РИА Новости

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала, что на нее произвели наибольшее впечатление на контрольных прокатах Алена Косторная и Георгий Куница, а также Александра Степанова и Иван Букин.

«Алена Косторная и Георгий Куница безумно мне понравились. Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень.

Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация.

Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной — для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене. Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки.

Еще очень рада, что вернулась Саша Степанова с Ваней Букиным. Они всегда прекрасно смотрелись на льду, это большое событие. Они же год пропустили, выглядели очень хорошо», — сказала Туктамышева.

Косторная и Куница проводят дебютный сезон в парном катании. Ранее они выступали в дуэте в ледовых шоу, однако весной приняли решение попробовать себя на соревновательном льду.

Пара тренируется в группе Сергея Рослякова и Бетины Поповой, которая поставила им программы на сезон-2023/24. Также Косторную и Куницу связывают близкие отношения: в августе 2023 года пара сыграла свадьбу.

Степанова и Букин являются чемпионами России и многократными призерами международных соревнований, однако они пропускали предыдущий сезон, поскольку фигуристка готовилась стать матерью. Теперь пара сменила тренерский штаб, перейдя в группу Александра Жулина, и готовится вернуться на соревнования.

Ранее Туктамышева объявила, будет ли выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

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