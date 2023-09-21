Боец Марлон Вера: некоторые идиоты называют Хабиба величайшим

Эквадорский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Вера в своих социальных сетях опубликовал коллаж из двух фотографий с Джоном Джонсоном, который был чемпионом промоушена с 2011 по 2023 год.

«И некоторые идиоты называют Хабиба величайшим, лол», — подписал фотографию Вера.

Джон Джонсон занимает 1 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 11 успешных защит титула. Всего он провел 29 боев, в 27 из которых одержал победу (одна ничья, одно поражение).

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее российский боец признался, что не хочет быть как Хабиб.