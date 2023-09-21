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Экс-легионер РПЛ заявил, что понимает отстранение российских команд

Экс-игрок «КС» Бут: понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды

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Михаил Воскресенских/РИА Новости

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут считает, что в ближайшее время не будет диалога между Россией и Украиной. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу. Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы — должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдет в ближайшее время. Мне очень жаль», — сказал Бут.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

С весны 2022 года российская сборная проводит только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что игрок «Лацио» с российскими корнями не планирует получать гражданство РФ.

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Футбол. Чемпионат России
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