Глушаков заявил, что ромбик костромского «Спартака» ему нравится больше московского

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков признался, что зимой примет решение, будет ли продолжать карьеру футболиста. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Говорил, что, может быть, вернусь в «Спартак», но в итоге вернулся, только не в московский? В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартака» нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться.

Объективно нужно смотреть на вещи — стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Последним клубом полузащитника был «Пари НН».

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