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Глушаков заявил, что ромбик костромского «Спартака» ему нравится больше московского

Глушаков зимой примет решение насчет продолжения карьеры

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков признался, что зимой примет решение, будет ли продолжать карьеру футболиста. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Говорил, что, может быть, вернусь в «Спартак», но в итоге вернулся, только не в московский? В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартака» нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться.

Объективно нужно смотреть на вещи — стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Последним клубом полузащитника был «Пари НН».

Ранее Глушаков объяснил, почему его не пугает Вторая лига.

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