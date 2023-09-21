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Экс-капитан «Спартака» не согласился с критикой Тарасовой в адрес Карпина

Экс-футболист Титов поддержал Карпина, посоветовавшего россиянам уезжать из РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов не согласен с критикой заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.

«Читал, что наша великая Тарасова раскритиковала Карпина за то, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потому что Карпин говорит правильные вещи. В данный момент надо уезжать.

Валерий Георгиевич cам играл в Иcпании в этом же клубе. Ведь это великолепный город, большой чемпионат. Я cам говорил, что надо уезжать, еcли еcть возможноcть. Захарян — один из cамых ликвидных футболиcтов в Роccии. Cлава богу, что он уехал. Надеюcь, он будет раcти. Главное, чтобы у него была практика», — заявил экс-футболист.

В сентябре после товарищеского матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским игрокам переходить в иностранные клубы, если появится такая возможность. В ответ на это Тарасова заявила, что ей стыдно за главного тренера сборной России.

Ранее в Госдуме обвинили Карпина в развале сборной России.

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