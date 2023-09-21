Легенда «Спартака» считает, что в футбол играть сложнее, чем в хоккей

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что в хоккее легче играть долго, чем в футболе. Своим мнением он поделился в интервью Metaratings.

«Футбoльный век oчень маленький. В хoккее мoжнo играть дo 40, пoтoму чтo на кoньках катаешься — oттoлкнулся, пoехал. В футбoле ты сам бегаешь — этo намнoгo слoжнее. Время летит неумoлимo», — заявил экс-капитан «Спартака».

Титов большую часть карьеры играл за «Спартак». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Егор Титов работал с Дмитрием Аленичевым в тренерском штабе «Спартака» и красноярского «Енисея», который они покинули в 2019 году. После этого тренерская карьера на паузе, но Титов продолжает вести активную футбольную жизнь и постоянно встречается с болельщиками, участвует в различных проектах по популяризации этого вида спорта.

Ранее Титов выступил против запрета на приглашение легионеров.