Титов о легионерах: Россия же не закрытая страна, зачем нам закрываться

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов в интервью Metaratings поделился мнением о приглашении легионеров в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Зачем и почему? Еcли иноcтранцев берут, значит, еcть агенты, люди, которые cоветуют тех или иных игроков или тренеров. Они на этом зарабатывают. Ну и Роccия же не закрытая cтрана. Зачем нам закрыватьcя? Еcть люди, которые любят Роccию, приезжают cюда. Почему бы нет? Поэтому я за то, чтобы не было запрета», — заявил экс-капитан «Спартака».

Титов большую часть карьеры играл за «Спартак». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Егор Титов работал с Дмитрием Аленичевым в тренерском штабе «Спартака» и красноярского «Енисея», который они покинули в 2019 году. После этого тренерская карьера на паузе, но Титов продолжает вести активную футбольную жизнь и постоянно встречается с болельщиками, участвует в различных проектах по популяризации этого вида спорта.

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