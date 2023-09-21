Глушаков объяснил, почему его не пугает Вторая лига

Новичок «Спартака» из Костромы Денис Глушаков заявил, что ничего страшного во Второй лиге нет. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«А почему она должна пугать? У меня есть опыт выступления и в Первой лиге, и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между дивизионами уже нет такого большого разрыва», — заявил футболист.

«Спартак» из Костромы выступает во Второй лиге А и располагается на последнем десятом месте в группе «Золото» с шестью очками после десяти матчей.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари Нижний Новгород», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел в составе нижегородского клуба девять матчей и забил один мяч.

Ранее Глушаков объяснил свой переход в «Спартак».