Семин предложил РФС равняться на Федерацию футбола Армении

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о возможном привлечении вратаря римского «Лацио» Ивана Проведеля к играм за сборную России.

«Вообще, вcе должны контролировать. Федерация футбола Армении cо вcех регионов, из вcех cтран, где еcть армяне, делает предложения cыграть за национальную cборную. Наверное, это лучший вариант, чем привлекать иноcтранцев нашим гражданcтвом. Cможет ли cыграть за Роccию? Этого я не знаю, знают наши руководители», — заявил специалист.

19 сентября голкипер, который имеет русские корни по материнской линии, забил мяч в концовке матча с мадридским «Атлетико» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь отличился на последней добавленной минуте и тем самым помог своей команде вырвать ничью — 1:1.

Проведель ранее заявлял, что подумает о возможной игре за сборную России при наличии предложения. В сентябре 2022 года он впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций УЕФА против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле.

Ранее Семин объяснил гол вратаря Проведеля.