«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялась встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между местным «Реал Сосьедадом» и миланским «Интером». Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяйской команды Браис Мендес. На 79-й минуте нападающий «Интера» Маркус Тюрам сравнял счет, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за положения вне игры. На 87-й минуте счет сравнял форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе и не появился на поле в этом матче.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал одно очко и делит с «Интером» второе и третье места в группе D. Возглавляет таблицу «Зальцбург», который заработал три очка. Замыкает таблицу «Бенфика», которая не смогла набрать очков.

Во втором туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Зальцбургом». Матч состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Интер» в этот же день проведет матч с «Бенфеикой», Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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