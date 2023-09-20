«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в результативном матче Лиги чемпионов

Завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, закончилась победой немецкой команды со счетом 4:3.

На 28-й минуте счет в матче открыл футболист «Баварии» Лерой Сане. На 32-й минуте преимущество мюнхенской команды удвоил Серж Гнабри. В начале второго тайма отставание «Манчестер Юнайтед» сократил нападающий Расмус Хойлунд, но спустя несколько минут форвард «Баварии» Гарри Кейн забил третий матч своей команды. На 88-й минуте полузащитник «МЮ» Каземиро забил второй мяч англичан, а в добавленное ко второму тайму время форвард «Баварии» Матис Тель забил четвертый мяч, а затем полузащитник «Манчестера» Бруно Фернандеш вновь сократил отставание до минимума и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Бавария» возглавила турнирную таблицу группы А, имея в активе три очка. «Копенгаген» и «Галатасарай» набрали по одному очку и располагаются на втором и третьем местах соответственно. «Манчестер Юнайтед» замыкает таблицу, не набрав баллов.

Ранее «Реал» обыграл «Унион Берлин» в матче Лиги чемпионов.