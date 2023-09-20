Карпин сообщил, что футболист «Ростова» потерял сознание во время матча с «Рубином»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что игрок команды Виктор Мелехин потерял сознание после столкновения с футболистом «Рубина» Мирлиндом Даку во время матча Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Его слова передает пресс-служба «Ростова».

«Насколько критично — не знаю, но там была потеря сознания. Удар в висок случился в какой-то момент. Там трудно разобрать чем и в какой момент (попало), но была потеря сознания. Сейчас нормально, разговаривает. Будем следить за ним», — сказал Карпин.

Матч прошел в Казани на «Ак Барс Арене» и завершился победой «Ростова» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились защитник «Ростова» Герман Игнатов и полузащитник «Рубина» Марат Апшацев. Решающий пенальти реализовал Игнатов.

«Ростов» возглавляет турнирную таблицу группы B Кубка России, набрав восемь очков. «Рубин» заработал четыре балла и замыкает таблицу.

Ранее сообщалось, что в Казани взломали и обокрали фан-шоп «Рубина».