«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

На «Ахмат Арене» в Грозном завершился матч группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу между местным «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита».

На четвертой минуте счет открыл болгарский нападающий «Ахмата» Светослав Ковачев. На 14-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Иван Олейников. «Зенит» отыгрался и вышел вперед уже в первом тайме. Отличились Матео Кассьерра и Иван Сергеев (дважды). На 69-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счет на табло. В добавленное к первому тайму время защитник «Ахмата» Марат Быстров получил красную карточку за фол последней надежды. В серии пенальти победителем оказался «Зенит».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Зенит» располагается на втором месте в группе C, набрав восемь очков. Заработавший четыре балла «Ахмат» замыкает тройку лучших. Возглавляет таблицу калининградская «Балтика», в активе которой девять очков.

В следующем туре Кубка России «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 4 октября. 3 октября «Зенит» встретится с «Балтикой».

Ранее ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России.