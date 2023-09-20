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Российский футболист Глушаков перешел в «Спартак»

Полузащитник Глушаков стал футболистом «Спартака» из Костромы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский полузащитник Денис Глушаков стал игроком костромского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге, и во Второй, ничего страшного там нет. Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — заявил Глушаков.

«Спартак» из Костромы выступает во Второй лиге А и располагается на последнем, 10‑м месте в группе «Золото» с 6 очками после 10 матчей.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Последним клубом Глушакова стал «Пари Нижний Новгород», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел в составе нижегородского клуба девять матчей и забил один мяч.

Ранее Глушакову посоветовали готовить форму для MMA в случае перехода в костромской «Спартак».

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