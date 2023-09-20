Нидерландский футболист сравнил Самару с Амстердамом

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил Самару с Амстердамом. Его слова передает РИА Новости.

«С каким нидерландским городом сравнил бы Самару? Думаю, Амстердам. Он самый большой, а Самара даже крупнее. В Нидерландах больше маленьких городов. Мы ходили в музей «Самара Космическая», но он небольшой – за 45 минут все осмотрели. Мне больше понравился музей, связанный с историей Самары. Там было очень интересно, узнал многое про российскую культуру», — сказал Бейл.

Бейл перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. Соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бейла составляет €1,8 млн.

«Крылья Советов» после восьми туров РПЛ набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

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