Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская пловчиха о жизни в Дубае: суммы не маленькие даже по московским меркам

Пловчиха Панкина рассказала о затратах на жизнь в Дубае

close
100%
nata_pankina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха на открытой воде Наталья Панкина в комментарии Sport24 рассказала о стоимости жизни в Дубае.

Она сообщила, что уже 13,5 лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент работает в частных спортивных клубах. По ее словам, в Дубае это развито.

«Дубай — очень интересный город. Здесь можно найти жизнь по любому кошельку. Например, я снимаю двухкомнатную квартиру. В год у меня выходит где-то на российские деньги — 1 миллион 300 тысяч рублей. Это средняя цена квартиры.

Если брать ЖКХ, я приблизительно плачу 100-150$ в месяц и дополнительно около 200$ в месяц за кондиционер и интернет дома, который идет вместе с ТВ. Мобильный пакет я взяла недешевый, потому что мне маме нужно звонить, а она у меня с интернетом совершенно не дружит, поэтому обычные звонки на мобильный телефон. У меня выходит приблизительно 100$ в месяц. Видите, суммы далеко не маленькие даже по московским меркам», — заявила спортсменка.

40-летняя Панкина выигрывала серебро и бронзу чемпионатов мира и Европы, становилась обладательницей Кубка мира-2007. Панкина — первая российская спортсменка, переплывшая Ла-Манш (2007).

Ранее хоккеист рассказал об отношении к россиянам в Канаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях