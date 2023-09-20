Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч Кубка России

Московский ЦСКА и «Сочи» назвали составы на матч четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча пройдет 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свиток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Роша, Мухин, Гайич, Агапов, Кисляк, Мендес, Файзуллаев, Обляков, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Глебов, Лукин, Рядно, Набабкин, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Заболотный, Давила.

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.

Запасные: Заболотный, Кашинцев, Миладинович, Заика, Марсело, Соломон, Бурмистров, Игнатьев, Ангбан, Аносов, Крамарич.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу обслужит главный арбитр Сергей Цыганок (Владивосток).

В группе А также выступают «Оренбург» и воронежский «Факел». Их матч пройдет 21 сентября. Начало в 17.15 по московскому времени.

Ранее «Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России.