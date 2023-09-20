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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» — российским футболистам: собирайте чемоданы и на вокзал

Экс-футболист Канчельскис заявил, что российским игрокам надо уезжать в Европу

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что российским игрокам нужно переходить в европейские лиги. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим игрокам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ.

Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом — собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», — сказал экс-футболист.

В текущем сезоне в топ-5 чемпионатов Европы выступают четыре россиянина: Далер Кузяев («Гавр») и Александр Головин («Монако») — в чемпионате Франции, Алексей Миранчук («Аталанта») — в чемпионате Италии и Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — в чемпионате Испании.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что каждый игрок с русским паспортом хочет в Европу.

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Футбол. Чемпионат России
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