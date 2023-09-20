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Хоккеист рассказал об отношении к россиянам в Канаде

Форвард Жугин заявил, что не сталкивался в Канаде с негативом к России

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Guelph Storm

Нападающий канадского хоккейного клуба «Гельф Шторм» Валентин Жугин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как в стране относятся к россиянам.

«Cталкивалcя ли я c негативным отношением к роccиянам? Нет. Не знаю, как в CША, но Канаде вcе хорошо, ко вcем отноcятcя дружелюбно. Партнеры cпрашивают о жизни в Роccии. Некоторые даже пытаютcя учить руccкие cлова. Им это интереcно», — заявил форвард.

Российский форвард играет в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) с лета 2021 года. До переезда в Канаду он выступал в системе магнитогорского «Металлурга». Нападающий не провел ни одного матча за основную команду, однако с 2020 года выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Стальных лис».

В начале сентября латвийский вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш заявил, что у него нет проблем из-за игры в России. «Ко мне лично никто не подходил, ничего не говорил», — подчеркнул он.

Ранее хоккейный агент выбрал трех лучших россиян в НХЛ.

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