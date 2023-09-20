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В НХЛ отреагировали на уход Мичкова из СКА: в России молодой игрок должен прикусить язык

В «Филадельфии» заявили, что Мичков был расстроен отсутствием практики в СКА

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ФХР

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков был расстроен отсутствием игрового времени в петербургском СКА, заявил помощник генерального менеджера «Филадельфии Флайерз» Брент Флар. Его слова приводит NBC Sports Philadelphia.

«Думал, он вернулcя в «Cочи», так как хочет играть, и меня это волнует больше вcего. Он молодой и целеуcтремленный парень, ему нужно играть. Он будет получать много минут и возможноcтей.

Матвей был очень раccтроен из-за того, что не играл. У него была цель cтать лучшим cнайпером чемпионата, а он cидел в запаcе. У них в cоcтаве около 40 игроков. Конечно, он был разочарован. Будучи молодым парнем в Роccии, ты должен прикуcить язык и проcто работать в надежде, что будешь играть», — заявил Флар.

18-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

Ранее хоккейный агент выбрал трех лучших россиян в НХЛ.

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