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Экс-футболист «Спартака» признался, что не умеет делить в столбик

Бывший игрок «Спартака» Давыдов заявил, что очень плохо учился в школе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов интервью на YouTube-канале ГАС рассказал о своей успеваемости в школе.

«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не мое. Когда почувствовал, что могу стать футболистом? Всю жизнь мечтал и думал об этом. Я знал, что стану футболистом. У меня не было ни малейших сомнений», — сказал Давыдов.

Давыдов начал выступать за молодежный состав красно-белых в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду он провел 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с петербургским «Зенитом».

На данный момент 28-летний нападающий выступает за медийный клуб «Народная Команда». Последним клубом форварда в Российской премьер-лиге (РПЛ) были подмосковные «Химки». Также он выступал за Томь», «Пари НН» и «Знамя Труда». Давыдов играл за юниорскую и молодежную сборные России, в составе которых провел 11 матчей, забив семь мячей.

Ранее Давыдов заявил, что ему надоело прозвище, которое дал Федун.

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