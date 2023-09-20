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Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы успешно работать в Италии

Тренер Каррера заявил, что Семак и Карпин смогли бы добиться успеха в Серии А

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, какие российские специалисты смогли бы успешно работать в чемпионате Италии. Своим мнением он поделился с «Известиями».

«Думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Олег Романцев, Юрий Семин. — «Газета.Ru»), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак — достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех», — заявил Каррера.

Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что экс-капитан «Спартака» не сыграл в матче легенд из-за Карерры.

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