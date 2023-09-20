Тренер «Антверпена» заявил, что гордится командой после разгрома от «Барселоны»

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммел заявил, что гордится командой, несмотря на поражение от каталонской «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5, передает ESPN.

«Минимальная ошибка, и они используют преимущество. Но мы продолжали бороться. Я не разочарован, потому что мы отдали все силы, поэтому я горжусь командой», — сказал ван Боммел.

Голами в составе хозяев отметились: Жоау Феликс (11-я и 66-я минуты), Роберт Левандовски (19-я), Йелле Батай (автогол, 22-я), Гави (54-я). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния).

Также в группе H, помимо «Барсы» и «Антверпена», выступают португальский «Порту» и украинский «Шахтер». Их очный поединок завершился уверенной победой «Порту» — 3:1. В составе португальцев голами отметились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. У «Шахтера» единственный мяч на счету Кевина Келси.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Порту», а «Антверпен» на своем поле померится силами с «Шахтером». Оба поединка пройдут 4 октября.

Ранее «Барселона» разгромила «Бетис» в чемпионате Испании.